В Сочи ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь пожара составила 500 кв. м.

По данным ведомства, пожар удалось ликвидировать в 20:42.

Инцидент произошел по адресу: ул. Пятигорская, 92/4. Информацию о возгорании экстренные службы получили в 17:43. Жителей, 50 человек, эвакуировали. Пострадавших нет.

Видео: Dem Demonomed / YouTube

Как сообщали РБК в МЧС, пожару был присвоен третий номер сложности, поскольку работу спасателей осложнял сильный ветер. Всего на месте работали более 70 человек и 23 единицы техники.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что по предварительным данным, сгоревший дом был самостроем. «И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — цитирует губернатора ТАСС.