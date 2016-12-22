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Появилось видео пожара в жилом доме в Сочи
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Появилось видео пожара в жилом доме в Сочи
Общество, 19:43
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Появилось видео пожара в жилом доме в Сочи

В Сети появилось видео пожара в жилом доме в Сочи. Запись опубликовал телеканал ВГТРК в Сочи. На кадрах видно, как огонь охватил практически всю крышу пятиэтажного дома.

Видео: Алексей Иванчиков / VK

Как сообщил РБК начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гаврилюк, сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорская (Центральный район) поступило в 17:43 (время совпадает с московским).

Видео: Dem Demonomed / YouTube

Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара составила 500 кв. м, погибших и пострадавших нет, добавил представитель пресс-службы МЧС. Пожару присвоен повышенный, третий номер сложности, на месте работают более 70 сотрудников подразделений МЧС и других экстренных служб.

Теги: Пожар , Сочи
Главное
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