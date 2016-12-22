Суд в Екатеринбурге не нашел нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск местного общественника к священнику, который сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел иск к священнику и оставил его без удовлетворения, мотивировочная часть решения суда появится позже», — сказала представитель суда Ольга Тафф.



Иск к протоиерею екатеринбургской епархии Евгению Попиченко о защите чести и достоинства подал председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области Николай Рябчевский. Поводом послужило интервью священника, где обсуждали возможность переименования улиц, названных в честь советских деятелей, в котором Попиченко сказал: «По сути одно и то же — Ленин и Гитлер».



Эта фраза возмутила Рябчевского, который через суд потребовал от священника публичных извинений. По его словам, таким сравнением Попиченко обидел «миллионы людей».