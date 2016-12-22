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Россия ответила на рекомендации компаниям Британии бойкотировать ПМЭФ
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Россия ответила на рекомендации компаниям Британии бойкотировать ПМЭФ
Отравление Скрипаля в Британии, 18:37
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Россия ответила на рекомендации компаниям Британии бойкотировать ПМЭФ

Посольство России в Великобритании прокомментировало статью The Times, в которой сообщалось о рекомендациях британским компаниям бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Заявление опубликовано в Twitter дипведомства.

«Если предполагается, что саботирование британской экономики представляет для Лондона большой интерес, то у нас нет комментариев. Мы придерживаемся другого мнения», — сказано в сообщении.

В материале, опубликованном The Times, говорится, что несколько крупнейших компаний Великобритании получили рекомендации не приезжать на ПМЭФ «на фоне роста политической напряженности», связанной с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Среди компаний, которые не собираются приезжать на форум, но принимали участие в прошлом году, British Petroleum, Russo-British Chambers of Commerce, CBI. При этом Astrazeneca наоборот подтвердила свое участие с оговоркой, что детали «еще уточняются». В Unilever не ответили на запрос редакции.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24–26 мая.

Теги: ПМЭФ , Посольство России
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