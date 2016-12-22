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Умерла бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
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Умерла бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Общество, 17:42
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Умерла бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Винни Мандела (Фото: Themba Hadebe / AP)

Бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Винни Мандела скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя семьи Виктора Дламини.

«Она умерла после продолжительной болезни, из-за которой находилась в больнице с начала года», — пояснил он. Дламини добавил, что экс-супруга Манделы «мирно скончалась в окружении своей семьи и близких».

Винни вступила в брак с адвокатом и противником апартеида Нельсоном Манделой в 1958 году. В 1996 году пара разошлась, это произошло уже после того, как Мандела выиграл первые всеобщие президентские выборы в ЮАР.

Винни Мандела активно занималась политикой и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин.

Теги: Нельсон Мандела
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