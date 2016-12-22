МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника черногорского посольства персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, в понедельник, 2 апреля, МИД вызвал посла Черногории в России Рамазиа Башича.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника черногорского посольства», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Первой страной, которая начала высылать российских дипломатов, стала Великобритания, которая полагает, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны российские власти. Лондон решил выслать 23 российских дипломата из Британии. Россия ответила на такие меры зеркально. В знак солидарности с королевством более 20 стран объявили о выдворении российских диппредставителей, в том числе США, Канада, Украина.