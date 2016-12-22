ФССП пообещала к лету решить проблему взыскания штрафов с полных тезок

Судебные приставы с 31 июля прекратят взыскивать долги по административным штрафам не с того лица из-за сходства фамилии и имени. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».



По его словам, с 31 июля в постановлениях к административной ответственности будет указан дополнительный идентификатор, с помощью которого точно можно узнать, кому они адресованы. Аристов отметил, что там может быть написан индивидуальный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта. Глава ФССП отметил, что, какую именно указывать информацию в этом идентификаторе, будет решать орган, который выписал штраф. «Это практически на 100% исключит возможность взыскания долга не с того физического лица», — сказал он.

В 2017 года задолженность россиян возросла до 4,87 трлн руб. против с 4,76 трлн руб. в 2016 году. В прошлом году приставам удалось взыскать на 72,8 млрд руб. больше, чем в 2016 году — 663 млрд руб.