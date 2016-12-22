Из отеля в Вашингтоне госпитализировали 48 подростков

Из отеля Harrington в Вашингтоне госпитализированы 51 человек, в том числе 48 подростков. Об этом сообщается в Twitter департамента пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.



Как отмечается в сообщении, некоторые из поступивших в медучреждения не имеют симптомов заболевания, их госпитализировали профилактически.

По данным NBC, экстренные службы вызвали в отель после жалоб постояльцев на симптомы пищевого отравления. Пока не ясно, отчего именно они почувствовали себя плохо. По словам неназванных представителей экстренных служб, пострадавшие заболели до приезда в Вашингтон. По данным Fox, они все прибыли из Нью-Йорка.



Газета The Washington Post сообщает, что госпитализированные находятся в стабильном состоянии. В экстренных службах рассказали, что сначала в больницу были отправлены 12 детей и один взрослый, а затем врачи приняли решение госпитализировать остальную группу.