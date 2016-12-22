Правительство дало 5 минут для дозвона жильцов в аварийные службы

Правительство России внесло ряд изменений в правовые акты по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе было установлено время дозвона в аварийно-диспетчерские службы — пять минут. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Отныне регламентировано время дозвона в службу — 5 минут. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов может производиться и в ночное время», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кабмин также установил время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — 30 минут с момента вызова, время ликвидации засоров — два часа, время устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — трое суток.

Кроме того, правительство России определило сроки проверок общего имущества. С настоящего момента будут проводиться текущие, сезонные (весенний и осенний осмотры — до и после отопительного сезона) и внеочередные проверки (после аварий из-за опасных природных процессов, катастроф и других бедствий).

Кабмин постановил, что информировать о действиях управляющих организациях собственников и пользователей помещений следует на официальном сайте организаций, досках объявлений домов, а также обратный стороне платежных документов.