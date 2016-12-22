В Ставропольском крае в машине нашли тело полицейского

В Ставропольском крае остановили машину с трупом полицейского в багажнике. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как отмечается в сообщении, сотрудник правоохранительных органов 31 марта уехал из дома на своем автомобиле. На следующий день, 1 апреля, его машина была остановлена в Ипатовском районе, но за ее рулем был другой человек. Его машину осмотрели и обнаружили труп полицейского с многочисленными ножевыми ранениями. Водитель машины успел скрыться. Погибший был инженером-электриком отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).