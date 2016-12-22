Mitsubishi в России показала лучший результат продаж за три года

Поставщик автомобилей Mitsubishi в России ООО «ММС Рус» сообщил о рекордном за последние три года объеме продаж — в марте были реализованы 5227 автомобилей. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.
Общие продажи за март выросли на 80% по сравнению с февралем. Кроме того, продажи оказались в три раза выше прошлогодних мартовских показателей, когда было реализовано 1707 автомобилей.
«Всего с апреля 2017 года по март 2018 года включительно нашей дилерской сетью было реализовано 30 304 автомобиля, что на 90% выше, чем за прошлый аналогичный период», — рассказал президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура.
Отмечается, что лидером продаж стала модель Outlander, которую за март приобрели 2 760 покупателей. Также в прошлом месяце спросом пользовались Mitsubishi Pajero Sport — 1225 реализованных машин (на 550 единиц больше, чем в феврале) и Mitsubishi L200 — 778 автомобилей против 177 единиц за февраль.
«Значительный рост в марте обусловлен выгодными акциями на новые автомобили, в том числе пикапы. Также мы проводим рекламные кампании, активно работаем с дилерами», — сообщил РБК директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус» Илья Никоноров.
Он добавил, что объявление правительства об индексации утилизационного сбора с апреля также оказало влияние на рост покупательской активности.