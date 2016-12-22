В Москве задержали требовавшего 600 тыс. руб. за похищенного мужчину

В Москве задержан 28-летний мужчина, который похитил москвича с целью получить за него выкуп в размере 600 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Как отмечается в сообщении, похищение было совершено на Ленинском проспекте не позднее 28 марта. Подозреваемый и еще один человек представились мужчине, как сотрудники правоохранительных органов, затем напали на него и насильно поместили в автомобиль. Затем похищенный был доставлен на территорию Новой Москвы, где ему злоумышленники угрожали оружием и требовали выкуп за его освобождения. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли его освободить.

В СК отметили, что подозреваемый и похищенный не были знакомы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а, г, з» ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство).