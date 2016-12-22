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В «Магните» сменился финансовый директор
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В «Магните» сменился финансовый директор
Бизнес, 13:46
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В «Магните» сменился финансовый директор

Финансовым директором компании ПАО «Магнит» назначена Елена Милинова. Об этом сообщается на сайте компании.

В обязанности Милиновой будет входить комплекс вопросов о финансовой деятельности компании. Также она будет формировать и реализовывать новую финансовую стратегию «Магнита».

Как отмечается в сообщении, должность оставалась вакантной с 17 февраля, когда Хачатур Помбухчан стал генеральным директором торговой сети.

Помбухчан назвал нового финансового директора «сильным менеджером» и рассказал, что у нее есть большой опыт работы в финансовой сфере, и что Милинова «обладает высоким профессионализмом» и «хорошо знакома с отраслью». «Уверен, что ее глубокие знания и личные качества будут способствовать эффективной реализации стратегических планов компании», — сказал генеральный директор «Магнит».

Как отмечается в сообщении «Магнита», Милинова окончила Тольяттинскую академию управления по специальности «финансы и кредит» в 2000 году. Затем до 2004 года она работала в российском офисе международной аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers, в 2004–2007 годах — в «Геотрансгазе» и в «Sollers ST». Затем до 2014 года Милинова занимала должность заместителя генерального директора и члена правления группы компании «КамАЗ». После этого до 2016 года она была главным финансовым директором Х5 Retail Group, в 2017 году — финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм, а после занимала должность директора по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group.

Хачатур Помбухчан был назначен генеральным директором «Магнита» 16 февраля. Ранее он занимал должность финансового директора компании. До него эту должность занимал основатель компании Сергей Галицкий.

Теги: «Магнит» , назначение , директор
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