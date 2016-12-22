В «Магните» сменился финансовый директор

Финансовым директором компании ПАО «Магнит» назначена Елена Милинова. Об этом сообщается на сайте компании.

В обязанности Милиновой будет входить комплекс вопросов о финансовой деятельности компании. Также она будет формировать и реализовывать новую финансовую стратегию «Магнита».

Как отмечается в сообщении, должность оставалась вакантной с 17 февраля, когда Хачатур Помбухчан стал генеральным директором торговой сети.

Помбухчан назвал нового финансового директора «сильным менеджером» и рассказал, что у нее есть большой опыт работы в финансовой сфере, и что Милинова «обладает высоким профессионализмом» и «хорошо знакома с отраслью». «Уверен, что ее глубокие знания и личные качества будут способствовать эффективной реализации стратегических планов компании», — сказал генеральный директор «Магнит».



Как отмечается в сообщении «Магнита», Милинова окончила Тольяттинскую академию управления по специальности «финансы и кредит» в 2000 году. Затем до 2004 года она работала в российском офисе международной аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers, в 2004–2007 годах — в «Геотрансгазе» и в «Sollers ST». Затем до 2014 года Милинова занимала должность заместителя генерального директора и члена правления группы компании «КамАЗ». После этого до 2016 года она была главным финансовым директором Х5 Retail Group, в 2017 году — финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм, а после занимала должность директора по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group.

Хачатур Помбухчан был назначен генеральным директором «Магнита» 16 февраля. Ранее он занимал должность финансового директора компании. До него эту должность занимал основатель компании Сергей Галицкий.