В Москве задержали открывшего стрельбу из окна мужчину

На севере Москвы задержали 32-летнего мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел ночью 1 апреля на улице 3-я Радиаторская. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и спецназа Росгвардии СОБР выяснили, что мужчина пил алкогольные напитки со своим приятелем, после чего взял охотничье ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. В результате стрельбы никто не пострадал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ружье, из которого стрелял мужчина, и патроны к нему были изъяты. В МВД сообщили, что оружие было зарегистрировано. В ведомстве отметили, что задержанный — безработный, он прописан в квартире, где произошла стрельба.