На Украине стоимость пасхальной корзины за год выросла на 83%

Пасхальный набор продуктов на Украине за год подорожал почти в два раза. Об этом со ссылкой на данные Украинской аграрной конференции сообщает украинское издание «Сегодня».
«Индекс Пасхи» вырос на 83%. В этом году за 1,5-килограммовый кулич, десяток крашеных яиц и полкило буженины придется заплатить 274 грн. Год назад сумма составляла 150 грн.
Буженина за год подорожала со 114,5 до 226 грн за кг. Кулич с 80 грн подорожал до 127 грн за счет роста цен на ингридиенты. Больше всех компонентов подорожал изюм (на 192%) и яйца (на 115,3%). Молоко и сливочное масло выросли в цене более чем на 30%.
Ранее 2 апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов к празднику. В ведомстве рекомендовали следить за отсутствием трещин на яйцах, а разноцветной посылке на куличах предпочесть натуральные украшения — миндальные лепестки или грецкие орехи.