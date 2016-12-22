После пожара в ТЦ «Центр» в Ангарске возбудили уголовное дело о поджоге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о поджоге после возгорания ТЦ «Центр» в городе Ангарск Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога»).
Отмечается, что 20 марта загорелись картонные коробки, которые были свалены около пристройки к зданию ТЦ. Вскоре огонь перекинулся на основное здание «Центра». Все посетили были эвакуированы. В результате произошедшего никто не пострадал.
Огнем оказались повреждены кровля ТЦ, помещения на третьем и четвертом этажах и пристройка к зданию.
Как сообщал региональный портал «Ирсити» со ссылкой на ГУ МЧС, площадь пожара составила более 700 кв. м. Одной из основных причин распространения огня в ведомстве назвали отсутствие рабочего давления в системе противопожарного водоснабжения.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР, следствие полагает, что пожар устроил подросток, который гулял по территории торгового центра и поджег мусор. В ведомстве отметили, что после изучения записей с камер видеонаблюдения его личность установлена.