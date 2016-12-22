Финансовым директором АФК «Система» стал Владимир Травков из МТС

Вице-президентом АФК «Система» по финансам и инвестициям стал Владимир Травков. Ранее он возглавлял департамент функционального контроллинга в МТС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте «Системы».
Всеволод Розанов, который занимал эту должность раньше, стал управляющим партнером.
Среди новых членов правления — бывший руководитель службы безопасности МТС-Банка Игорь Алешин, который стал вице-президентом корпорации по безопасности, и возглавляющий фонд Sistema Venture Capital Алексей Катков, который стал управляющим партнером АФК «Система».
В начале марта бывший глава «Системы» Михаил Шамолин стал президентом лесопромышленного холдинга Segezha Group. Новым президентом корпорации стал Андрей Дубовсков, ранее возглавлявший МТС.