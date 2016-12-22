Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко направили друг другу поздравительные телеграммы в День единения народов двух стран.

«Президент России особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил совместные успехи двух государств в координации внешней и оборонной политики, развитии торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных отношений. Он добавил, что результаты общих усилий «становятся все более ощутимыми».

В свою очередь Лукашенко в поздравлении отметил, что обстановка в мире ставит перед Россией и Белоруссией новые цели, говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии. «Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран», — подчеркнул глава Республики Беларусь.

Президент Белоруссии также поздравил с днем единения белорусов и россиян, призвав «неукоснительно соблюдать договоренности, сохранять и развивать общие достижения и наследие».

День единения народов Белоруссии и России отмечают 2 апреля. В этот день в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Спустя год в этот же день был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».