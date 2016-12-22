В Мариуполе в стычках с футбольными фанатами пострадали 9 полицейских

В Мариуполе девять сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с футбольными фанатами во время матча между клубом «Мариуполь» и киевским «Динамо» в рамках 25-го тура украинской футбольной премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Кроме того, болельщики повредили два служебных автомобиля. Конфликт с полицейскими возник в середине второго тайма возле стадиона. Стражи порядка вывели нарушителей за пределы стадиона, и там произошли столкновения правоохранителей с другими фанатами. Полицейским оказали медицинскую помощь, следователи устанавливают все причины происшествия.
По факту нападения на правоохранителей были возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины (сопротивление представителю власти; угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
В середине февраля группа фанатов «Динамо» (Киев) в составе от 15 до 40 человек напала на пятерых россиян в Афинах накануне матча с греческим клубом АЕК. В результате потасовки были разбиты витрины магазинов и кафе, в котором находились россияне. Полиция задержала 18 человек, у украинских болельщиков были изъяты ножи и кастеты.