В Братске при падении с 8-метровой высоты канатоходец ушиб руку

В Братске (Иркутская область) канатоходец во время циркового представления упал с восьмиметровой высоты. Об этом сообщает «РИА Новости».
Причиной падения стало то, что трос потерял натяжения. Сотрудники цирка помогли упавшему мужчине встать, он смог поклониться зрителям.
В городском департаменте культуры сообщили, что канатоходец не обращался в лечебные учреждения Братска. Руководитель отдела Евгений Гудков сообщил журналистам, что циркач нормально себя чувствует и, по его информации, ушиб руку.
24 февраля во время гастролей в Элисте цирка братьев Запашных воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты, ударился головой о манеж и был госпитализирован в реанимацию. 19 марта мужчина скончался. Заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев рассказал журналистам, что причиной падения стал незакрепленный карабин. Он уточнил, что подготовкой снаряжения к выступлению занимаются сами артисты.