Умер 10-кратный обладатель «Эмми» Стивен Бочко

Американский сценарист и продюсер Стивен Бочко, известный по сериалам «Блюз Хилл-стрит» и «Закон Лос-Анджелеса», скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Бочко несколько лет страдал лейкемией, в 2014 году перенес трансплантацию костного мозга. «Стивен боролся с раком, оставаясь сильным, смелым, радостным и не теряя чувства юмора», — рассказал его представитель Филип Арнольд. По его словам, продюсер умер во сне и в окружении родных.

На телевидении Бочко начал работать в середине 60-х и занимался в основном сериалами о полицейских; получил десять премий «Эмми». При этом он также был создателем мюзикла «Полицейский рок» (1990), признанного одним из худших шоу в истории ТВ и закрытого после 11 серий, а также сериала «Общественная мораль», законсервированного после показа одного эпизода.