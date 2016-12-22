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Кабмин разделил 2,6 млрд руб. на монтаж объектов к ЧМ между 10 регионами
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Кабмин разделил 2,6 млрд руб. на монтаж объектов к ЧМ между 10 регионами
ЧМ-2018, 08:39
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Кабмин разделил 2,6 млрд руб. на монтаж объектов к ЧМ между 10 регионами

Правительство распределило средства на поставку, монтаж и демонтаж объектов к ЧМ-2018 между десятью регионами. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Речь идет о сумме 2,563 млрд руб., выделенной из 2,823 млрд руб., предусмотренных на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования в федеральном бюджете на 2018 год.

Нераспределенный остаток 260 млн руб. распределят на другие цели программы по подготовке чемпионата.

23 марта стадион, построенный для ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, получил разрешение на эксплуатацию.​ Первый тестовый матч на новой арене пройдет 15 апреля, в нем примут участие «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проводиться на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги: Футбол , ЧМ-2018 , стадион
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