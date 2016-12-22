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Оппозиция признала поражение на выборах президента в Коста-Рике
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Оппозиция признала поражение на выборах президента в Коста-Рике
Политика, 08:24
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Оппозиция признала поражение на выборах президента в Коста-Рике

Кандидат от оппозиционной Партии национального возрождения Фабрисио Альварадо Муньос признал поражение во втором туре президентских выборов в Коста-Рике и поздравил с победой кандидата от правящей партии «Гражданское действие» Карлоса Альварадо Кесада. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я поздравляю Карлоса Альварадо и вновь повторяю, что он может рассчитывать на нас, так как мы тоже любим Коста-Рику. Мы уважаем результаты [выборов], потому что сегодня победила демократия», — написал Муньос.

По данным Верховного избирательного трибунала Коста-Рики, Карлос Альварадо Кесада заручился поддержкой 60,74% избирателей, его соперник получил 39,26% голосов. В выборах приняли участие более 2 млн человек, сообщает издание La Nacion. В первом туре выборов, который состоялся 4 февраля, Муньос набрал 24,9% голосов, за Кесаду проголосовали 21,6% избирателей.

В свою очередь, Кесада написал в Twitter, что благодарит своего оппонента и всех его сторонников и призвал их к объединению. 38-летний Карлос Альварадо стал 48-м и самым молодым президентом Коста-Рики. Кесада в своей предвыборной кампании обещал решить вопрос с безработицей, проблемы с безопасностью, нищетой и социальным неравенством, а также кризисом в дорожной инфраструктуре. Он также пообещал создать «национальное правительство».

Глава государства в Коста-Рике избирается на четыре года, Кесада вступит в должность 8 мая. Его предшественник, член партии «Гражданское действие» Луис Гильермо Солис занимал президентский пост с мая 2014 года.

Теги: Коста-Рика , президентские выборы
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