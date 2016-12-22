В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека
Общество, 02:59
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В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека
В Ставропольском крае в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека и пять ранены, заявили в краевом управлении ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, автомобиль Kalina выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Nissan. Водитель Kalina скончался на месте, его пассажир от полученных умер в больнице. Среди пострадавших, сообщили в ГИБДД, трое детей (2,5 года, шесть лет и восемь лет)
По сведениям МЧС, инцидент произошел на 38 км автодороги Ставрополь — Новоалександровск. В ликвидации последствий аварии участвовали три человека и одна единица техники.