«Яхту Сталина» переделают в плавучий музей у Парка Горького

ФГБУ «Канал имени Москвы» выкупит у Московского речного пароходства (МРП) теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина» и установит его у Парка Горького. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Построенное в 1934 году судно планируется выкупить за 20 млн руб, после чего отреставрировать, переделать в музей канала пришвартовать у Парка Горького. Модернизация судна потребует еще 50 млн руб. Неофициально корабль считается личным теплоходом Иосифа Сталина. Однако точных сведений о том. побывали ли советский лидер на его борту хотя бы раз, нет. В то же время на нем отдыхали другие руководители СССР — от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева. Интерьеры были выполнены по индивидуальным чертежам в стиле сталинского ампира. До 2015 года судно использовалось для банкетов, а в 2016 году было законсервировано.

В рамках реставрации планируется частично разобрать верхнюю надстройку для удобства провода судна под мостами, воссоздать близко к оригиналу внутренние интерьеры и установить мультимедийные устройства для посетителей будущего музея. Открыть обновленное судно для посетителей планируется в 2019 году.