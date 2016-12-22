В США неизвестный выиграл в лотерею более $520 млн
Общество, 00:24
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В США неизвестный выиграл в лотерею более $520 млн
В американском штате Нью-Джерси был продан билет лотереи Mega Millions, выигрыш по которому составляет $521 млн. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Билет был продан на одной из заправок ЛУКОЙЛ близ города Ривердейл в графстве Моррис. Личность покупателя пока не установлена. Он может выбрать, получить ли все деньги в течение года или 29 лет. В то же время отмечается, что если победитель лотереи выберет всю сумму единовременно наличными, то он сможет получить только $317 млн.
В руководстве лотереи призывают победителя подписать билет с обратной стороны, сделать копию двух его сторон и хранить его в надежном месте.
Лотерея Mega Millions проводится в 44 штатах США, Вашингтоне и на Виргинских островах.