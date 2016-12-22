В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек

В Башкирии при столкновении грузового поезда с автомобилем на перегоне Куйбышевской железной дороги погиб человек. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР, передает «Интерфакс».
Авария произошла на 21-м километре перегона Черное озеро — Юрмаш. «От столкновения автомобиль получил значительные повреждения. Водитель 1994 года рождения погиб, а пассажир 1986 отправлен в больницу», — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи. В СК отметили, что поезд не был оборудован видеорегистратором. «Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами», — добавили в ведомстве.