Спасатели вывели 100 человек из общежития в Москве из-за запаха дыма
Общество, 19:56
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Спасатели вывели 100 человек из общежития в Москве из-за запаха дыма
Из здания рабочего общежития на севере Москвы эвакуировали людей из-за запаха дыма, говорится в сообщении главного управления МЧС по столице в Twitter.
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что из здания было эвакуировано около 100 человек из-за сильного задымления. «По адресу: Коровинское шоссе, 2а, в рабочем общежитии, на 16-м этаже здания наблюдается задымление», — рассказал он.
В МЧС подтвердили факт эвакуации, однако заявили, что информация о задымлении в общежитии не соответствует действительности. «Поступала заявка о слабом запахе дыма, а не о возгорании и задымлении. Людей вывели не из-за задымления в здании, а в целях безопасности», — отметили в ведомстве.