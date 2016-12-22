Путин предложил усовершенствовать контроль за противодействием коррупции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который направлен на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ был зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину 31 марта.

Руководство госкорпораций и государственных внебюджетных фондов наделяется правом получать справки по счетам физических лиц, а в некоторых случаях и юридических лиц при проверках соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, приводит «РИА Новости» текст законопроекта. Такие справки могут запрашиваться при проверке достоверности данных о доходах, расходах, имуществе, соблюдения запретов и исполнения обязанностей, которые установлены законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Документ предусматривает упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения из-за утраты доверия) муниципальных и госслужащих, сотрудников госкомпаний, государственных ​внебюджетных фондов и организаций, созданных для выполнения поставленных перед федеральными госорганами задач, если признается факт совершения ими коррупционного преступления. При этом предусматривается срок давности для привлечения к ответственности — не позднее трех лет со дня совершения правонарушения.

Путин внес на рассмотрение Госдумы еще один законопроект — о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает арест имущества юридического лица, в отношении которого ведется производство по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).