В «Зените» рассказали о предупреждении УЕФА за нарушение допинг-контроля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение санкт-петербургскому «Зениту» из-за того, что нападающий Дмитрий Полоз после гостевого матча с шотландским «Селтиком» пошел в раздевалку и несвоевременно пришел на допинг-контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Данная информация не совсем соответствует действительности. Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг-офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того как он переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провел в раздевалке и минуты. Поэтому решение УЕФА носит только предупредительный характер», — пояснили в пресс-службе.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Зенит» прошел 15 февраля. Петербургская команда проиграла со счетом 0:1. Полоз провел всю игру на скамье запасных. 1 апреля в Telegram-канале «Мутко против» сообщалось, что УЕФА вынес предупреждение «Зениту» за нарушение антидопинговых правил из-за того, что Дмитрий Полоз «футболист сбежал от инспекторов в раздевалку и показался наружу спустя некоторое количество времени». После этого допинг-офицеры пожаловались на футболиста в УЕФА, уточнялось в сообщении.