Пограничники не пустили в Литву тягач из России с радиоактивным грузом

Инспекторы пограничной службы Литвы не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами, который пытался попасть из России через Белоруссию в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала. Об этом говорится в сообщении Службы защиты госграницы Литвы.
Инцидент произошел накануне. Тягач Volvo с полуприцепом Schmitz прибыл в литовский город Шальчининкай. Транспортным средством управлял 24-летний гражданин Белоруссии. Личные документы и документы на машину у него были в порядке. В полуприцепе были использованные строительные материалы — кирпичи и блоки.
Когда тягач проехал через установленное на КПП стационарное оборудование для замера ионизирующего излучения, выяснилось, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 мкЗв/час. Допустимый фон составляет 0,2 мкЗв/час. Пограничники обнаружили источник излучения — изотоп радий-226. Они сообщили об инциденте специалистам Центра радиационной безопасности. Сотрудники погранслужбы не дали тягачу проехать в Литву, вернув его в Белоруссию.
В конце февраля Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил, что за 24–25 февраля шесть автопоездов были выведены из общего потока из-за повышенного радиационного фона перевозимых грузов. Грузовики ехали с Украины в Белоруссию, а также транзитом через Белоруссию из Италии в Россию. Они перевозили стройматериалы и технологическое оборудование.
Все большегрузы были выведены из общего потока и помещены на отдельную площадку. Мобильная лаборатория органов пограничной службы проводила проверочные мероприятия по определению степени опасности перемещаемого груза, по итогам которого должны принять соответствующее решение.