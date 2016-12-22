Посол заявил о подозрениях в причастности Лондона к отравлению Скрипалей

Есть серьезные подозрения, что «дело Скрипаля» является «провокацией» британских спецслужб. Об этом посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами. С нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры», — пояснил он.

Яковенко отметил, что Великобритания в настоящее время «находится в очень трудном положении» по двум причинам. По его мнению, первая связана с выходом страны из Евросоюза (Brexit). «В Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала, а в это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза, то есть тема ушла в тень», — подчеркнул он.

Вторая причина, по мнению дипломата, связана с ролью Великобритании в «западном союзе». «Когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй это подтвердила, то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России», — сказал он. Однако, как считает Яковенко, чтобы Россию сдерживать, нужна «мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ». Он добавил, что Россия Великобританию «не выпустит из правового поля». «Британцам придется отвечать, так что мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем», — заключил он.

На прошлой неделе Александр Яковенко заявил, что британские власти использовали название «Новичок», чтобы «искусственно связать инцидент с Россией». По словам посла, на личной встрече министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, говоря о нервно-паралитическом веществе, употребил название A-234. В свою очередь, Тереза Мэй, как отметил Яковенко, на выступлении в парламенте страны использовала другое название вещества — «Новичок». Это «причудливое русское название» являлось «явной попыткой дополнительно и достаточно искусственно связать инцидент с Россией», уверен посол.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала «смехотворным» заявление Александра Яковенко. «Как многим из вас известно, русские заявили, что отравление [Скрипалей] могло быть проведено другой страной. Это нелепо, это заявление смехотворно», — сказала она.