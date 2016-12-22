Власти Кузбасса предложили детский технопарк на месте «Зимней вишни»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, детский технопарк с мемориалом. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

По словам мэра Кемерово Ильи Сердюка, в настоящий момент на разных интернет-площадках проходит голосование, с помощью которого жители Кемерово могут предложить вариант благоустройства территории «Зимней вишни». «Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что голосование идет четвертые сутки и продлится еще около двух недель. «В настоящее время самый популярный ответ — создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом», — отмечается в сообщении.

Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. Огонь быстро распространился по помещениям, его удалось потушить только спустя 12 часов. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Утром 1 апреля президент Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который решил покинуть свой пост по собственному желанию. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев, руководитель и совладелец угольной компании «Колмар», 30% которой принадлежат «Волга групп» Геннадия Тимченко. В компании отметили, что Цивилев там больше не работает.