Умер академик РАН Владимир Накоряков
Общество, 14:16
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Умер академик РАН Владимир Накоряков
Академик Российской академии наук Владимир Накоряков скончался на 83-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского отделения РАН.
Накоряков был членом отдела энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. Разработанные им теории применялись при решении задач нефтяной отрасли. «Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется», — сказали в академии.
Ученый родился в 1935 году в Одессе, окончил Томский политехнический институт. Занимал пост ректора Новосибирского государственного университета, зампредседателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Академик РАН — с 1991 года.