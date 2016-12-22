В США выпустили на свободу отсидевшего за убийство 10 человек мужчину

В Нью-Йорке выпустили на свободу мужчину, который убил 10 человек в 1984 году. Об этом сообщает The New-York Times. Он был отпущен после того, как отсидел в тюрьме 32 года.



Как отмечает издание, речь идет о Кристофере Томасе. В 1984 году в доме в Бруклине он застрелил девять детей и двух женщин. Все находившиеся в помещении в момент преступления люди были убиты, кроме новорожденного, которого полицейские нашли на полу.

Томаса, которому на данный момент 68 лет, выпустили из тюрьмы еще в январе, но об этом стало известно лишь в конце марта. Изначально ему вынесли 10 приговоров в убийстве, в общей сложностью от 83 до 250 лет тюрьмы. Однако, ему смягчили их, потому что в момент совершения преступления он находился в нестабильном эмоциональном состоянии из-за наркотической ломки. В результате Томас получил 50 лет тюрьмы. Затем этот срок был сокращен за его хорошее поведение.