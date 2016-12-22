На Ставрополье при столкновении автобуса с зерновозом погиб человек
Общество, 31 мар, 20:12
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На Ставрополье при столкновении автобуса с зерновозом погиб человек
В Ставропольском крае автобус столкнулся с зерновозом, сообщается на сайте главного управления МВД по региону.
Информация о ДТП на 300-м км федеральной автодороги «Кавказ» поступила в 17:05 мск, говорится в сообщении.
Представитель управления ГИБДД региона Евгений Синицын сообщил агентству «Интерфакс», что в результате ДТП скончался водитель автобуса. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. «Еще три пассажира автобуса получили травмы. Все они доставлены в больницу села Курсавка», — добавил он.