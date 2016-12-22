На Ставрополье при столкновении автобуса с зерновозом погиб человек

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СМИ узнали о 70 пострадавших при столкновениях на израильской границе

Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

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В Кабардино-Балкарии в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

На Украине запретили въезд высланным из США российским дипломатам

В посольстве обеспокоились сообщениями «об издевательствах» над Ярошенко

Флаг США сняли со здания американского генконсульства в Петербурге

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Следователь заявил о найденном у Магомедова оружии без документов

Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС

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Во Франции пьяный мужчина назвался террористом и попытался задавить людей

Суд арестовал первого фигуранта дела братьев Магомедовых

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Совладельцев «Суммы» Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд руб.