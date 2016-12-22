Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Опубликован список гостей, которые будут приглашены на свадьбу принца Гари и Меган Маркл. В общей сложности разослано около 600 приглашений. Об этом сообщает журнал Elle со со ссылкой на соответствующий список Кенсингтонского дворца, оказавшийся в распоряжении издания.

Дизайн и печать приглашений по традиции доверили типографской компании Barnard and Westwood, которая с 1985 года выполняет заказы по поручению королевской семьи. Приглашения были напечатаны на станке 1930-х годов черным шрифтом на белой бумаге с золотым вензелем герба принца Уэльского.

Дворец подтвердил, что в рамках свадебной церемонии Гарри и Маркл также проведут частный прием для 200 гостей в Фрогмор-хаус (Frogmore House), загородной резиденции членов британской королевской семьи, которая находится недалеко от Виндзорского замка.

Ранее издание Brides​ сообщало, что со стороны жениха на церемонию приглашены бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, с супругой Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании, Дэвид и Виктория Бекхэм, актриса Марго Робби и другие.

Меган Маркл пригласила на свадьбу свою лучшую подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая может стать подружкой невесты. Также она отправила приглашения широко известной в модных кругах Оливии Палермо, актрисе Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу «Форс-мажоры» Патрику Джею Адамсу и Эбигейл Спенсер.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, после чего гостей ждет торжественный обед в зале Святого Георгия, устроенный королевой Елизаветой II.