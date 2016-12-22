Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Опубликован список гостей, которые будут приглашены на свадьбу принца Гари и Меган Маркл. В общей сложности разослано около 600 приглашений. Об этом сообщает журнал Elle со со ссылкой на соответствующий список Кенсингтонского дворца, оказавшийся в распоряжении издания.
Дизайн и печать приглашений по традиции доверили типографской компании Barnard and Westwood, которая с 1985 года выполняет заказы по поручению королевской семьи. Приглашения были напечатаны на станке 1930-х годов черным шрифтом на белой бумаге с золотым вензелем герба принца Уэльского.
Дворец подтвердил, что в рамках свадебной церемонии Гарри и Маркл также проведут частный прием для 200 гостей в Фрогмор-хаус (Frogmore House), загородной резиденции членов британской королевской семьи, которая находится недалеко от Виндзорского замка.
Ранее издание Brides сообщало, что со стороны жениха на церемонию приглашены бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, с супругой Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании, Дэвид и Виктория Бекхэм, актриса Марго Робби и другие.
Меган Маркл пригласила на свадьбу свою лучшую подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая может стать подружкой невесты. Также она отправила приглашения широко известной в модных кругах Оливии Палермо, актрисе Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу «Форс-мажоры» Патрику Джею Адамсу и Эбигейл Спенсер.
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, после чего гостей ждет торжественный обед в зале Святого Георгия, устроенный королевой Елизаветой II.