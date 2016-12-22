Во Франции при падении самолета на автостраду погибли двое человек

Во Франции, на автостраду в районе города Сен-Шимон, упал двухмоторный самолет, в результате чего погибли двое человек. Об этом сообщает Le Parisien.

Крушение самолета произошло в 12:15 по местному времени (13:15 мск). По предварительным данным, пилот не справился с управлением, после чего полетел над автострадой и задел дорожные указатели.

В результате случившегося погибли пилот и пассажир самолета. После крушения была закрыта для движения одна из двух полос по направлению к городу Лиону. По факту произошедшего прокуратура города Сент-Этьена начала расследование.