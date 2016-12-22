Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году

Власти Франции в 2017 году выслали 20 иностранных радикалов. Об этом в интервью газете Ouest France заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.
«В 2017 году мы осуществили 20 экстрадиций, такого числа еще не было никогда», — сказал он. «Граждане могут быть уверены, что [противодействие терроризму] является постоянной задачей правительства», — подчеркнул министр.
На прошлой неделе в супермаркете во французском Требе произошла стрельба, неизвестный взял людей в заложники. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли освободить всех заложников. Во время переговоров с полицией мужчина заявил о своей приверженности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он требовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама — подозреваемого в совершении террористических атак, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года.
После неудачных переговоров правоохранители начали штурмовать супермаркет, а результате чего злоумышленник был убит. Захватившим заложников оказался 25-летний марокканец, который перед случившемся в супермаркете попытался завладеть чужим автомобилем. Он выстрелил в водителя и пассажира, в результате чего последний скончался. Водитель получил серьезное ранение. В результате действий нападавшего погибли трое — пассажир и двое человек в супермаркете. Еще 16 человек были ранены.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом. Ответственность за произошедшее позже взяло на себя «Исламское государство».