Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,64 57,05 EUR Нал. 71,10 70,33 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7039,70 +148,40 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году
Лента новостей
«Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче 16:13, Спорт В Москве похоронили Сергея Мавроди 16:11, Общество ХК «Адмирал» опроверг сообщения СМИ о задержании президента клуба Юсупова 16:04, Общество СПЧ попросил директора ФСИН обеспечить медпомощь продюсеру Малобродскому 15:42, Общество Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году 15:38, Политика Великобритания объяснила досмотр российского самолета в аэропорту Лондона 15:15, Политика В Москве аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку 14:59, Общество Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция 14:57, Бизнес Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:50, РБК и Билайн Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем 14:38, Общество В МИДе осудили применение силы против гражданских в секторе Газа 14:37, Политика На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества 14:27, Общество Глава МИД Японии заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию 14:16, Политика Саудовские ПВО сбили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету 14:16, Политика Гарри Каспаров призвал к политическому бойкоту ЧМ-2018 13:52, Спорт На красной ветке метро произошел сбой в движении поездов 13:49, Общество Доходы Гройсмана за 2017 год превысили президентские на 1,8 млн руб. 13:46, Экономика Суд арестовал инспектора Госстройнадзора по делу о пожаре в Кемерово 13:25, Общество Пять пассажиров из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации 13:19, Бизнес МВД попросит арестовать братьев Магомедовых 13:01, Общество Захарова анонсировала высылку 50 британских дипломатов из России 12:57, Политика Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 12:51, РБК и Билайн Жертвой ДТП с автобусом в Баварии стал один человек и не менее 17 ранены 12:46, Общество Россия пригрозила Лондону ответными мерами на досмотр лайнера «Аэрофлота» 12:31, Политика Порошенко назвал сторонников «Северного потока-2» сообщниками России 12:28, Политика В Дагестане задержали напавшего с ножом на врача мужчину 12:13, Общество Инстаграм недели: мультяшные облака над Нью-Йорком 12:01, Стиль 10 модных брендов, которые писатели упоминали в своих произведениях 12:00, Стиль
Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году
Политика, 15:38
0
Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году

​Власти ​Франции в 2017 году выслали 20 иностранных радикалов. Об этом в интервью газете Ouest France заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

«В 2017 году мы осуществили 20 экстрадиций, такого числа еще не было никогда», — сказал он. «Граждане могут быть уверены, что [противодействие терроризму] является постоянной задачей правительства», — подчеркнул министр.

Захват заложников на юге Франции. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

​На прошлой неделе в супермаркете во французском Требе произошла стрельба, неизвестный взял людей в заложники. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли освободить всех заложников. Во время переговоров с полицией мужчина заявил о своей приверженности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он требовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама — подозреваемого в совершении террористических атак, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года.

Глава МВД Франции рассказал о предотвращении двух терактов с начала года
Общество

После неудачных переговоров правоохранители начали штурмовать супермаркет, а результате чего злоумышленник был убит. Захватившим заложников оказался 25-летний марокканец, который перед случившемся в супермаркете попытался завладеть чужим автомобилем. Он выстрелил в водителя и пассажира, в результате чего последний​ скончался. Водитель получил серьезное ранение. В результате действий нападавшего погибли трое — пассажир и двое человек в супермаркете. Еще 16 человек были ранены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом. Ответственность за произошедшее позже взяло на себя «Исламское государство».

Теги: Франция , радикалы
Главное
На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества Общество
Главное
На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества Общество
Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция Бизнес
Великобритания объяснила досмотр российского самолета в аэропорту Лондона Политика
Россия пригрозила Лондону ответными мерами на досмотр лайнера «Аэрофлота» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.