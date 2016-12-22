В Москве аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку
Общество, 14:59
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В Москве аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку
Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионерку в столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО.
«В районе платформы Переделкино женщина 70–75 лет была травмирована поездом «Аэроэкспресс». В результате полученных травм потерпевшая скончалась», — отметили в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.