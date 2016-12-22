В Москве аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку

Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионерку в столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО.

«В районе платформы Переделкино женщина 70–75 лет была травмирована поездом «Аэроэкспресс». В результате полученных травм потерпевшая скончалась», — отметили в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.