Двое военных погибли и трое ранены при взрыве в Афганистане

В результате взрыва в городе Кандагаре на юге Афганистана погибли двое военнослужащих Афганской национальной армии (ANA) и трое получили ранения. Об этом сообщает издание Pajhwok Afghan News со ссылкой на местных чиновников. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь.

Взрыв произошел около 7:00 по местному времени (5:30 МСК) в районе пятого полицейского участка города, сообщил представитель полиции. Он уточнил, что солдаты проводили поисковую операцию в районах Шорандам, когда взорвалась бомба.

Пресс-секретарь 205-го военного округа подтвердил изданию факт взрыва, но подробностей не сообщил.

По данным собеседников телеканала Tolo News, который ссылается на местные власти, взорвалась магнитная мина, помещенная в военный автомобиль. По данным источника телеканала, во время взрыва были убиты двое афганских военнослужащих, а двое других были ранены.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за взрыв.