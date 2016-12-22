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Израильский беспилотник разбился на юге Ливана
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Израильский беспилотник разбился на юге Ливана
Общество, 10:46
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Израильский беспилотник разбился на юге Ливана

Израильский беспилотник разбился на юге Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на своего корреспондента.

«Беспилотный израильский шпионский самолет потерпел крушение между поселениями Бейт-Яхун и Барахит», — уточняется в сообщении.

По данным военизированной шиитской организации «Хезболла», на которую ссылается израильская газета The Jerusalem Post, это был беспилотный самолет Hermes 450 с четырьмя ракетами.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля подтвердила газете крушение беспилотника на ливанской территории, объяснив это технической неисправностью. Израильская армия расследует инцидент.

По данным газеты, на прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что, если начнется война, северные общины Израиля будут наименее подготовлены и наиболее уязвимы. По его словам, Израиль потратил в 37 раз больше ресурсов на защиту и обеспечение безопасности поселений вокруг сектора Газа, чем на обеспечение безопасности своих граждан в общинах, которые граничат с Ливаном.

Премьер-министр Ливана Саад Харири в начале марта заявил, что ливанские вооруженные силы разместят дополнительный военный полк на южной границе страны, чтобы повысить в этом регионе свой военный потенциал. Он сказал это спустя несколько недель после того, как «Хезболла» объявила чрезвычайное положение и привела свои войска в высокую боевую готовность, опасаясь нападения Израиля.

После того как в начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести в этот город американские посольства, арабский мир выступил против этого решения.

Теги: Израиль , Ливан , дрон , беспилотник
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