В Ленинградской области загорелся склад с серой

В Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся склад на площади 150 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 03:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кингисеппский район, поселок Усть-Луга. Горело складское здание на площади 150 кв. м», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, на месте происшествия работали в том числе служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области и оперативная группа Кингисеппского пожарно-спасательного гарнизона в составе 24 человек, а также семь единиц техники.

«В настоящий момент площадь тления составляет 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе. В МЧС отказались уточнить, что находится на складе.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, пожар произошел на портовом складе с серой.

Накануне во Владивостоке загорелся склад стройматериалов, площадь пожара составила 300 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось лишь утром 31 марта. В результате пожара никто не пострадал. В ликвидации последствий возгорания принимали участие 35 человек и восемь единиц техники.

