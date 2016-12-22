Правительство выделило 3 млрд руб. на развитие цифровой экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. из бюджета на реализацию первоочередных мероприятий программы «Цифровая экономика» России. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Минкомсвязью России. Бюджетные ассигнования пойдут на финансирование информационной инфраструктуры, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, а также информационную безопасность.

«Средства предоставляются в рамках реализации государственных программ «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», — указывается в справке к документу.

В декабре 2017 года правительственная комиссия утвердила четыре плана развития цифровой экономики до 2020 года, ее финансирование составит около 520 млрд руб., из них около 150 млрд руб. будут выделены из бюджета. Программа продлится до 2024 года. В феврале стало известно, что в программу «Цифровая экономика» впишут еще два направления — «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и логистика».

Тогда же правительство одобрило план мероприятий по направлению «Кадры и образование», согласно которому к 2024 году число обучающихся по ИТ-направлениям должно достигнуть 800 тыс. человек. Об этом говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Доля населения, владеющая цифровыми навыками, также должна находиться на уровне 40%.