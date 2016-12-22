Во Владивостоке пожарные потушили горевший 18 часов склад стройматериалов

Пожарные 31 марта потушили загоревшийся склад стройматериалов во Владивостоке, возгорание возникло еще днем 30 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Видео: Primamedia / YouTube

Как сообщил агентству PrimaMedia начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморью Михаил Исаметов, загорелся склад стройматериалов компании «Инфострой» по адресу: улица Выселковая, дом 61. Пожарникам удалось оградить от огня половину здания склада и не допустить возгорания соседних построек.

Вечером 30 марта пожарные ликвидировали открытое горение на складе, площадь пожара составила 300 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара принимали участие 35 человек и 8 единиц техники.