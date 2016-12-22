В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия
Общество, 07:12
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В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия
В мексиканском курортном городе Акапулько произошла стрельба во время пасхального шествия, сообщает Reuters.
По данным агентства, перестрелка произошла в ходе преследования полицией двух бандитов, которые угнали автомобиль. Одного преступника застрелили правоохранители, второй скончался от инфаркта в угнанной машине.
Согласно видео, опубликованному изданием SDP Noticias, участники религиозного шествия в панике разбегаются, пытаясь найти укрытие. Никто из мирных жителей, по данным Reuters, не пострадал.
В начале марта мексиканские эксперты назвали Акапулько одним из самых опасных городов мира. В этом городе на 100 тыс. человек приходится почти 107 убийств.