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Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе
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Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе
Общество, 04:09
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Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому и прозрачному расследованию гибели людей при столкновениях в палестинском секторе Газа. Об этом он сообщил на совещании СБ ООН, передает Reuters со ссылкой на представителя генсека Фархана Хака.

«Он также призывает всех, кого касается этот конфликт, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам, и в частности от любых мер, которые могут нанести ущерб гражданским лицам», — добавил Хак.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Москва выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в секторе Газа. «На повестке дня острая необходимость активизации дипломатических посреднических усилий с целью деэскалации [конфликта]», — сообщил на заседании зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Сафронков добавил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров палестинского и израильского лидеров.

​Ранее Reuters сообщил, что по меньшей мере 16 палестинцев погибли, сотни получили ранения при столкновениях на границе Израиля и сектора Газа 30 марта.

«Десятки тысяч палестинцев, добиваясь права на возвращение на земли Израиля, собрались вдоль границы длиной 65 км и установили палатки для запланированного шестинедельного протеста», — сообщает агентство со ссылкой на чиновников Газа. 28 марта армия Израиля сообщила о планах разместить на границе сектора Газа более 1 тыс. снайперов на период этого марша.

Теги: сектор Газа , Генсек ООН
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