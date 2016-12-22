Посол России заявил о попытке США вербовать российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы в последние дни «резко активизировались» в попытке «завербовать» покидающих страну российских дипломатов. Об этом Антонов заявил журналистам, передает ТАСС.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — сказал дипломат.

Антонов подчеркнул, что такие попытки американские спецслужбы предпринимают «не в первый раз», о чем дипломат докладывал ранее в Москву.

​Кроме того, глава дипмиссии сообщил, что российские дипломаты покинут США 31 марта, для этого МИД России направил два самолета. Учитывая родных дипломатов, всего Соединенные Штаты покинет 171 человек.

США заявили о высылке 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН) 26 марта. Свое решение Вашингтон связал с «делом Скрипаля», в котором Великобритания обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва все обвинения отрицает.