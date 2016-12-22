Материнская компания Snapchat после увольнений сэкономит $25 млн

Материнская компания Snapchat — Snap. Inc — намерена уволить более 200 своих сотрудников по всему миру, сообщает Reuters.

«В результате увольнений, прежде всего среди инженеров и сотрудников отелов продаж, компания планирует сэкономить около $25 млн в 2018 году», — сказано в сообщении. По данным на 31 декабря 2017 года, в компании числились 3 069 сотрудников.

Как сообщает агентство, Snap. Inc испытывала сильное давление со стороны инвесторов после того, как компании не удалось добиться ожидаемой прибыли. Изначально планировалось уволить 120 инженеров, но в результате число сотрудников на сокращение, ожидаемое 31 марта, увеличилось.

«Сокращение нашей рабочей силы связано с изменением как в стратегических приоритетах, так и в структуре бизнеса», — пояснили Reuters в компании.

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