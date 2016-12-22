Второму россиянину предъявили обвинение из-за беспорядков на Евро-2016

Второму россиянину — Михаилу Ивкину — предъявлено обвинение по делу о столкновениях на Евро-2016 в Марселе, он заключен под стражу. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на адвокатов.

По данным защитников россиянина, арест произошел еще 22 марта, сроки заключения под стражу не уточняются.

Ранее футбольный болельщик из России, который также подозревается в участии в массовых беспорядках и избиении английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, был заключен под стражу в Марселе. Имя задержанного не разглашалось.

В 2016 году Чемпионат Европы по футболу проходил во Франции. После матча Россия — Англия в Марселе произошли столкновения между британскими и российскими футбольными фанатами. В результате один из болельщиков сборной Англии скончался, пострадали более 13 человек. Более 20 человек власти Франции депортировали, троих россиян — Алексея Ерунова, Сергея Горбачева и Николая Морозова — приговорили к тюремному заключению.